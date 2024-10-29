Ришарлисон назвал позорным решение по «Золотому мячу»

Бразильский нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон высказался о результатах голосования «Золотого мяча». Награду вручили полузащитнику «Манчестер Сити» Родри Эрнандесу, хотя прогнозировалась победа форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.
«Винисиус не получил награду из-за непонятных критериев. Я не спорю, что Родри является невероятным футболистом, он заслуженно входит в число лучших. Однако то, что Жуниору не дали награду – это позор», - написал нападающий в социальных сетях.
Напомним, что Винисиус занял по итогам голосования второе место. Тройку лучших замкнул еще один футболист мадридского «Реала» - атакующий полузащитник Джуд Беллингем.
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