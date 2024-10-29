Рибери отреагировал на результаты «Золотого мяча»

Экс-футболист сборной Франции и мюнхенской «Баварии» Франк Рибери отреагировал на результаты голосования «Золотого мяча». В своих социальных сетях француз опубликовал три смеющихся эмодзи.

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в Париже 28 октября. Обладателем престижной индивидуальной награды стал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.

На втором месте расположился нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, которого считали главным претендентом на награду. Тройку лучших замкнул полузащитник сборной Англии и «королевского» клуба Джуд Беллингем.