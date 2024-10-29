Гимараэс высказался о Винисиусе, которому не вручили «Золотой мяч»

Полузащитник национальной сборной Бразилии и «Ньюкасла» Бруно Гимараэс высказался о нападающем мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре после церемонии «Золотого мяча».

«Брат, ты лучший в мире и гордость Бразилии. Мы всегда с тобой», - приводит слова хавбека «сорок» Madrid Xtra.

Напомним, что Винисиус стал вторым в голосовании «Золотого мяча» от France Football. Первое место занял опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри Эрнандес. Тройку лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона замкнул представитель сборной Англии и «Реала» Джуд Беллингем.