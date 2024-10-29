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«Позор»: Экс-звезда «Реала» высказался о вручении «Золотого мяча» Родри

29 Октября 2024 • 13:36 Комментировать

Бывший футболист «Реала» Кларенс Зеедорф дал комментарий по поводу вручения «Золотого мяча». Как известно, в понедельник вечером награду получил Родри, хотя фаворитом считался Винисиус Жуниор.

«Винисиус заслужил эту награду. Похоже, что между «Реалом» и УЕФА есть нерешённые вопросы. Но проблемы между «Реалом» и УЕФА не должны затрагивать «Золотой мяч». Это позор», - сказал Зеедорф TNT Sports Brasil.

Напомним, что представителей «Реала» на церемонии вручения «Золотого мяча» в Париже не было. В прессе писали о том, что мадридцы решили выразить протест, когда узнали о победе Родри.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид УЕФА Кларенс Зеедорф Золотой Мяч Винисиус Жуниор Родри Эрнандес ещё теги
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