Клотет: «Родри заслуженно получил «Золотой мяч»

Испанский тренер Пеп Клотет, поработавший в московском «Торпедо», прокомментировал победу соотечественника Родри Эрнандеса в номинации на «Золотой мяч».

«Родри получил «Золотой мяч» абсолютно заслуженно. Он - игрок мирового класса. У него впереди долгая карьера, и он готов к еще большему величию», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла в Париже 28 октября. Родри впервые в карьере выиграл престижный приз. Вторым в итоговом голосовании стал бразильский форвард Винисиус Жуниор, который выступает на клубном уровне за мадридский «Реал». В тройку лучших также попал полузащитник «сливочных» и сборной Англии Джуд Беллингем.