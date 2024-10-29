Названа зарплата преемника тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» провел успешные переговоры с наставником лиссабонского «Спортинга» Рубеном Аморимом.

Согласно сведениям Caught Offside, наставник согласовал с «красными дьяволами» условия трудового соглашения. 39-летний португальский тренер подпишет договор с заработной платой в размере восьми миллионов евро в год. Контракт будет рассчитан на два года с возможностью пролонгации на один сезон.

Напомним, что в понедельник «МЮ» объявил об увольнении нидерландца Эрика тен Хага с поста рулевого команды. Под его руководством гранд провалил старт нового сезона АПЛ и занимает 14-е место после девяти туров.