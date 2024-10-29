Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча».

«Я думаю, что он выиграл из-за двух факторов. Он со сборной Испании выиграл Евро-2024, и травма эта тяжёлая крестов, тоже влияет. С другой стороны, в финале Англия – Испания Родри ведь заменился в перерыве. А если бы Испания не победила, а выиграла бы Евро Англия, тогда Беллингем должен был получить «Золотой мяч». А тогда Винисиус скажет: «Ни хрена себе, я на протяжении такого времени разрываю тут всех, забиваю и отдаю, а остаюсь ни с чем», - сказал Мостовой.

Мадридский «Реал» ожидал, что «Золотой мяч» выиграет Винисиус, а после того, как стало известно, что победителем станет испанец, «сливочные» бойкотировали мероприятие в Париже.

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