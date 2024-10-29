Родри после получения «Золотого мяча» назвал лучший клуб мира

Хавбек сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался о своем клубе после триумфа в номинации на «Золотой мяч».
«Манчестер Сити» - лучший футбольный клуб мира. Хочу сказать спасибо, ведь без вас у меня ничего не получилось бы. Получить «Золотой мяч» - это осуществление мечты. Для меня это огромная честь», - цитирует испанского полузащитника журналист Фабрицио Романо.
Вторым в голосовании финишировал нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, а третьим стал еще один игрок «сливочных» - англичанин Джуд Беллингем. Далее в списке идут Дани Карвахаль и Эрлинг Холанн.
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