Родри после получения «Золотого мяча» назвал лучший клуб мира

«Манчестер Сити» - лучший футбольный клуб мира. Хочу сказать спасибо, ведь без вас у меня ничего не получилось бы. Получить «Золотой мяч» - это осуществление мечты. Для меня это огромная честь», - цитирует испанского полузащитника журналист Фабрицио Романо.