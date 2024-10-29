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Пакета обратился к Винисиусу, которому не дали «Золотой мяч»

29 Октября 2024 • 11:07 Комментировать

Бразильский хавбек Лукас Пакета, представляющий лондонский «Вест Хэм», обратился к соотечественнику Винисиусу Жуниору после церемонии вручения «Золотого мяча». Форвард «Реала» занял второе место.

«Я всегда восхищался тобой. Болею тебя больше, чем за свою победу. Ты – лучший в мире, даже если кто-то скажет обратное. Только вперед, люблю тебя», - говорится в сообщении полузащитника в социальных сетях.

Обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник Родри Эрнандес, который играет за сборную Испании и «Манчестер Сити». Далее в итоговом списке располагаются Винисиус, Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Эрлинг Холанн.

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Евро-Футбол.Ру,
Золотой Мяч Винисиус Жуниор Лукас Пакета ещё теги
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