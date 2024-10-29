Родри - о «Золотом мяче»: «Многие сказали, что футбол победил»

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри Эрнандес высказался после получения «Золотого мяча» на церемонии в Париже.
«Я хочу сказать спасибо своей жене Лоре. Она является очень важным для меня человеком. Сегодня наша годовщина. Многие мне сказали, что футбол сегодня победил», - высказался испанский футболист после вручения награды.
Второе место в голосовании «Золотого мяча» занял бразильский нападающий Винисиус Жуниор, выступающий за мадридский «Реал». В пятерку лучших футболистов мира также попали Джуд Беллингем, Дани Карвахаль и Эрлинг Холанн.
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