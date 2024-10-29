Лаутаро отреагировал на награду Эмилиано Мартинеса

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес, выступающий на клубном уровне за миланский «Интер», отреагировал на награду соотечественника Эмилиано Мартинеса. Голкипер «Астон Виллы» получил приз имени Льва Яшина на церемонии вручения «Золотого мяча».
«Эмилиано – победитель. Мартинес всегда оказывает помощь молодым футболистам, которые только пришли в сборную Аргентины. Он делает все для победы. Ему очень трудно забить с пенальти, потому что он заполняет собой ворота», - цитирует звездного нападающего Sky Sport Italia.
Добавим, что обладателем «Золотого мяча» стал опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.
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