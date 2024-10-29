Лаутаро отреагировал на награду Эмилиано Мартинеса

«Эмилиано – победитель. Мартинес всегда оказывает помощь молодым футболистам, которые только пришли в сборную Аргентины. Он делает все для победы. Ему очень трудно забить с пенальти, потому что он заполняет собой ворота», - цитирует звездного нападающего Sky Sport Italia.