Родри после получения «Золотого мяча» высказался о Винисиусе и Беллингеме

Хавбек сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес поделился мнением об игроках мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре и Джуде Беллингеме после церемонии «Золотого мяча».

«Джуд и Винисиус – потрясающие футболисты. В их руках будущее. Для меня огромная честь быть победителем среди этих невероятных игроков. Благодарю всех, кто отдал голос за меня», - передает слова испанца Sport.es.

Родри стал обладателем «Золотого мяча» в этом году. Второе место в рейтинге занял нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, а третье – Джуд Беллингем. В топ-5 также попали Дани Карвахаль и Эрлинг Холанн.