Навас высказался о «Золотом мяче» Родри

Экс-игрок казанского «Рубина» Сесар Навас прокомментировал победу полузащитника «Манчестер Сити» Родри Эрнандеса в голосовании за «Золотой мяч».

«Поздравляю Родри. Он лучший опорный полузащитник в мире, без сомнения. Играет на уровне обладателя «Золотого мяча». Он невероятный игрок», - передает слова Наваса «Чемпионат».

Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» прошла в Париже 28 октября. В итоговом голосовании первое место занял Родри. На втором месте финишировал нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, а третья позиция досталась еще одному представителю «сливочных» - Джуду Беллингему.