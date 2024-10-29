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Навас высказался о «Золотом мяче» Родри

29 Октября 2024 • 09:56 Комментировать

Экс-игрок казанского «Рубина» Сесар Навас прокомментировал победу полузащитника «Манчестер Сити» Родри Эрнандеса в голосовании за «Золотой мяч».

«Поздравляю Родри. Он лучший опорный полузащитник в мире, без сомнения. Играет на уровне обладателя «Золотого мяча». Он невероятный игрок», - передает слова Наваса «Чемпионат».

Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» прошла в Париже 28 октября. В итоговом голосовании первое место занял Родри. На втором месте финишировал нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, а третья позиция досталась еще одному представителю «сливочных» - Джуду Беллингему.

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Золотой Мяч Сесар Навас Родри Эрнандес ещё теги
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