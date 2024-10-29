Месси высказался о результатах «Золотого мяча»

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси прокомментировал итоги церемонии вручения престижной награды от France Football.

«Мои поздравления всем победителям в номинациях. Особенно рад за Эмилиано Мартинеса. Он большой молодец», - гласит сообщение 37-летнего аргентинца в социальных сетях.

Напомним, что Мартинес был признан лучшим вратарем мира и получил награду имени Льва Яшина.

Обладателем «Золотого мяча» стал испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес. На втором месте расположился нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, а третьим стал хавбек «сливочных» Джуд Беллингем.