Стало известно, почему «Золотой мяч» получил Родри, а не Винисиус

Венсан Гарсия, который является главным директором France Football, рассказал, почему обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес.

«Винисиус Жуниор пострадал от попадания в топ-5 Джуда Беллингема и Дани Карвахаля. Из-за этого он недосчитался важных баллов. Жюри разделило выбор между ними, что сыграло в пользу Эрнандеса», - передает слова Гарсии газета Marca.

Родри впервые в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча». Винисиус занял второе место, а Джуд Беллингем стал третьим. В пятерку лучших также попали латераль Дани Карвахаль и нападающий Эрлинг Холанн.