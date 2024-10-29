Родри высказался о будущем после получения «Золотого мяча»

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался касательно своего будущего после получения «Золотого мяча».
«Возращение в чемпионат Испании? Пока не могу ответить, но я очень сильно люблю испанский футбол. Ла Лига постоянно прогрессирует. Сейчас я выступаю в АПЛ, меня тут все устраивает. Но, надеюсь, что однажды смогу вернуться на родину и снова играть там. Это мой дом», - передает слова хавбека AS.
Напомним, что в испанском чемпионате Эрнандес выступал за «Вильярреал» и мадридский «Атлетико». Цвета «Манчестер Сити» хавбек защищает с 2019 года. Контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027.
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