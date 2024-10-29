Родри высказался о будущем после получения «Золотого мяча»

«Возращение в чемпионат Испании? Пока не могу ответить, но я очень сильно люблю испанский футбол. Ла Лига постоянно прогрессирует. Сейчас я выступаю в АПЛ, меня тут все устраивает. Но, надеюсь, что однажды смогу вернуться на родину и снова играть там. Это мой дом», - передает слова хавбека AS.