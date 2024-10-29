Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Родри высказался о будущем после получения «Золотого мяча»

29 Октября 2024 • 08:35 Комментировать

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес высказался касательно своего будущего после получения «Золотого мяча».

«Возращение в чемпионат Испании? Пока не могу ответить, но я очень сильно люблю испанский футбол. Ла Лига постоянно прогрессирует. Сейчас я выступаю в АПЛ, меня тут все устраивает. Но, надеюсь, что однажды смогу вернуться на родину и снова играть там. Это мой дом», - передает слова хавбека AS.

Напомним, что в испанском чемпионате Эрнандес выступал за «Вильярреал» и мадридский «Атлетико». Цвета «Манчестер Сити» хавбек защищает с 2019 года. Контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти ответил, что сказал Флику после четвёртого гола «Барселоны» Анчелотти прокомментировал игру Мбаппе в матче с «Барселоной» Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Онана – седьмой, Нойер – десятый Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны» Анчелотти объяснил разгромное поражение «Реала» от «Барселоны» «Реал» сделал заявление по ситуации с Ямалем после 0:4 в «эль класико» Винисиус сделал заявление после разгрома «Реала» от «Барселоны» Стало известно, что Гави сказал Винисиусу во время «эль класико» Ямаль назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры
Дубль Левандовски, добавки от Ямаля и Рафиньи: «Барселона» искромсала «Реал» в выездном «эль класико» «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4 Кто подвёл «Реал» в «эль класико»: четыре игрока, из-за которых «короли» были разгромлены «Барселоной» Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду Родри – обладатель «Золотого мяча» «Зенит» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага Глава «Реала» принял решение по Анчелотти после 0:4 от «Барселоны»
Спортивные новости
СКА выиграл седьмой матч КХЛ подряд, разобравшись с «Сибирью» Тактаров объяснил, почему Холлоуэй проиграл Топурии Тактаров: «Чимаев был в бою с Уиттакером, как мой кот с мышкой» Тактаров сравнил российского бойца UFC Шару Буллета с Месси Туменов рассказал, когда Чимаев завершит карьеру Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Октября
09:25 · Англия. Премьер-лига
Месси высказался о результатах «Золотого мяча» 1
08:59 · Россия. Премьер-лига
Генич отреагировал на «Золотой мяч» Родри
08:35 · Англия. Премьер-лига
Родри высказался о будущем после получения «Золотого мяча»
08:22 · Англия. Премьер-лига
В сборной Испании отреагировали на «Золотой мяч» Родри 1
08:16 · Англия. Премьер-лига
Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч» 2
02:29 · Англия. Премьер-лига
​Слот отказался от виллы Клоппа - «Ливерпуль» выставил её на продажу
01:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» договорился с новым тренером
01:41 · Англия. Премьер-лига
Родри прокомментировал завоевание «Золотого мяча» 6
00:06 · Англия. Премьер-лига
Холанн и Мбаппе замкнули шестёрку по итогу голосования на «Золотой мяч» официально
28 Октября
23:52 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес – лучший голкипер 2024 года 3 официально
22:55 · Англия. Премьер-лига
Холанн предпочёл церемонии вручения «Золотого мяча» матч чемпионата Швеции
22:49 · Англия. Премьер-лига
Кейн предсказал победителя «Золотого мяча»
22:34 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин высказался после увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед»
22:21 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Ливерпуля» рассказал, какой тренер нужен «Манчестер Юнайтед» 2
21:45 · Англия. Премьер-лига
Кроос назвал будущего обладателя «Золотого мяча» — это не игрок «Реала» 2
21:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбрал нового тренера
21:31 · Англия. Премьер-лига
Мерсон прокомментировал увольнение тен Хага из «Манчестер Юнайтед» 1
21:28 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон предупредил организаторов «Золотого мяча» по поводу Винисиуса 2
21:06 · Англия. Премьер-лига
Фото жены Хави подогрело слухи о приходе тренера в «Манчестер Юнайтед» фото
20:31 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» 1
20:19 · Англия. Премьер-лига
Немецкий тренер готов возглавить «Манчестер Юнайтед»
19:56 · Англия. Премьер-лига
Родри не в курсе, выиграет ли он «Золотой мяч»
19:50 · Англия. Премьер-лига
Майну попрощался с тен Хагом
19:37 · Англия. Премьер-лига
Гарначо – тен Хагу: «Спасибо за всё, босс»
19:34 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» услышал ответ от тренера Аморима
Все новости