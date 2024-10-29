Мбаппе может уйти из «Реала» в суперклуб АПЛ

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе может сменить клуб. Как стало известно Defensa Central, французского нападающего хотят видеть в Английской премьер-лиге.
В подписании звездного француза заинтересован «Ливерпуль». Руководство мерсисайдского гранда готовится предложить «королевскому» клубу порядка 150 миллионов евро за нападающего. Мбаппе может заменить в английском гранде египтянина Мохамеда Салаха, который близок к уходу следующим летом.
Килиан перешел в «Реал» минувшим летом из «ПСЖ» на правах свободного агента. Нападающий заключил с мадридским грандом пятилетнее трудовое соглашение.
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