В сборной Испании отреагировали на «Золотой мяч» Родри

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес стал обладателем «Золотого мяча». Пресс-служба «красной фурии» отреагировала на успех футболиста.

«Ты был лучшим для нас уже давно. Теперь тебя признали лучшим в мире. Родри, наши поздравления», - говорится в публикации национальной команды страны.

Напомним, что торжественная церемония вручения «Золотого мяча» состоялась в Париже 28 октября. Родри занял первое место в голосовании, на втором месте финишировал нападающий Винисиус Жуниор, а на третьем – полузащитник Джуд Беллингем. В топ-5 также попали защитник Дани Карвахаль и центрфорвард Эрлинг Холанн.