Глава «Реала» обозначил главного виновника поражения Винисиуса в споре за «Золотой мяч»

Накануне прошла церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем престижной индивидуальной награды стал испанский полузащитник Родри Эрнандес, который выступает за английский «Манчестер Сити».

Как информирует Defensa Central, в мадридском «Реале» недовольны этим решением, поскольку ждали победы бразильца Винисиуса Жуниора. Глава «сливочных» Флорентино Перес считает, что на окончательный выбор оказал влияние президент УЕФА Александер Чеферин. Причина заключается в том, что «Реал» выступает за создание Суперлиги Европы, что противоречит позиции УЕФА.

В итоговом голосовании Родри стал первым, Винисиус занял второе место, а Джуд Беллингем – третье.