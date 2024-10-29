​Слот отказался от виллы Клоппа - «Ливерпуль» выставил её на продажу

«Ливерпуль» выставил на продажу дом, в котором жили в последние двадцать лет все наставники клуба. А всё потому что нынешнему тренеру клуба, Арне Слоту, вилла показалась слишком роскошной и он отказался в ней жить. Теперь особняк выставлен на продажу за четыре миллиона фунтов стерлингов, сообщает The Sun.

Дом впервые приобрёл в 2005 году Стивен Джеррард, а в 2014-м он был продан Брендану Роджерсу, который некоторое время после увольнения ещё владел недвижимостью, но в 2019-м продал её обратно «Ливерпулю». Но Арне Слот и его супруга Мириам выбрали другое место для проживания.