«Манчестер Юнайтед» договорился с новым тренером

«Манчестер Юнайтед» стал ближе к назначению нового тренера. Как сообщает журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, «красные дьяволы» уже согласовали ключевые детали контракта с Рубеном Аморимом из лиссабонского «Спортинга». Осталось лишь уладить детали.

Сейчас переговоры между собой ведут «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг». Аморим уважает лиссабонский клуб и не оказывает на него никакого давления. 39-летний специалист переедет на «Олд Траффорд» только в том случае, если все стороны договорятся. «Спортингу» важно найти подходящего преемника.

Напомним, что в понедельник «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага.