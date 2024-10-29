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«Манчестер Юнайтед» договорился с новым тренером

29 Октября 2024 • 01:47 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» стал ближе к назначению нового тренера. Как сообщает журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, «красные дьяволы» уже согласовали ключевые детали контракта с Рубеном Аморимом из лиссабонского «Спортинга». Осталось лишь уладить детали.

Сейчас переговоры между собой ведут «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг». Аморим уважает лиссабонский клуб и не оказывает на него никакого давления. 39-летний специалист переедет на «Олд Траффорд» только в том случае, если все стороны договорятся. «Спортингу» важно найти подходящего преемника.

Напомним, что в понедельник «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Рубен Аморим ещё теги
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