Родри прокомментировал завоевание «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри выиграл «Золотой мяч». После получения награды футболист, который сейчас восстанавливается от серьёзной травмы колена, дал комментарий.

«Сегодня для меня невероятный вечер, я хотел бы говорить на испанском языке, на языке моей страны. Сегодняшняя победа не для меня. Это победа для всего испанского футбола. Многие испанцы заслуживали «Золотой мяч», но не выигрывали его: Иньеста, Хави, Касильяс, Бускетс и многие другие.

Это для испанского футбола и для полузащитников. Сегодня многие друзья написали мне и сказали, что футбол победил. Работа полузащитников обычно незаметна, а сегодня она вышла на свет», - заявил Родри.

Также в своей речи Родри поблагодарил многих партнёров и тех, кто за него голосовал.