Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри Эрнандес, как и ожидалось, стал обладателем «Золотого мяча» в 2024 году. Он опередил вингера мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, а также другого игрока «сливочных», полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.

Напомним, что Родри в прошедшем сезоне завоевал с «Манчестер Сити» очередное чемпионство в Англии. А летом стал со сборной Испании чемпионом Европы.

В 2023 году престижную награду завоевал форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси, в 2022 году – французский нападающий Карим Бензема.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил бойкотировать церемонию в знак протеста.