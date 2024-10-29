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Родри – обладатель «Золотого мяча» официально

29 Октября 2024 • 00:44 Комментировать (7)

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри Эрнандес, как и ожидалось, стал обладателем «Золотого мяча» в 2024 году. Он опередил вингера мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, а также другого игрока «сливочных», полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема.

Напомним, что Родри в прошедшем сезоне завоевал с «Манчестер Сити» очередное чемпионство в Англии. А летом стал со сборной Испании чемпионом Европы.

В 2023 году престижную награду завоевал форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси, в 2022 году – французский нападающий Карим Бензема.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил бойкотировать церемонию в знак протеста.

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Евро-Футбол.Ру,
Золотой Мяч Винисиус Жуниор Родри Эрнандес Джуд Беллингем ещё теги
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Комментарии (7) Все комментарии
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CELTIC FROST
29 Октября 2024 в 01:28
Донт стоп, губошлеп! (с))))
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CELTIC FROST
29 Октября 2024 в 01:22
Губастый в пролете - и это чудесно. В отличие от Снайдера, Иньесты, Рибери, Левандовского, Ван Дайка - его ничуть не жалко. Догуделся, блм-продукт. теперь может сколь угодно истерить, ПозДНО.
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Forza Scuadra Azurra
29 Октября 2024 в 01:16
Хорошая новость) Родри заслужил этот приз⚽🇪🇸
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CELTIC FROST
29 Октября 2024 в 01:13
А ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА ХА!
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CELTIC FROST
29 Октября 2024 в 01:12
Я от души поздравляю Винисиуса Джуниора с почетной наградой - вторым местом в голосовании за ЗМ! Ты провел отличный сезон, братишка, с серебром тебя, всегда помни об этом достижении и гордись им до конца дней! Борись с расизмом, нетолерантностью, притеснениями, активней поедай бананы, чтобы враги не успевали их кидать! Брави, Вини! Ты полностью заслужил Свою Награду!
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pol-black
29 Октября 2024 в 01:10
справедливо!
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Alex1972
29 Октября 2024 в 00:54
Всё по плану.. Родри - ЗМ, Вини - 🍌.. 🤣👏
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