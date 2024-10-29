Не Винисиус: Кто должен кусать локти сильнее всех, что «Золотой мяч» получил Родри

Винисиуса Жуниора прокатили с «Золотым мячом» – нападающий мадридского «Реала» считался очевидным фаворитом голосования, но персональный трофей планетарного уровня достался не ему, а Родри. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, кто может быть больше всего расстроен по этому поводу, за исключением Винисиуса.

10-15 лет назад

На стыке нулевых и десятых годов четыре подряд «Золотых мяча» забрал Лионель Месси (с 2009 по 2012 год). В том, что он заслуживал те награды, сомнений нет. В то время «Барселона» дважды выиграла Лигу чемпионов и трижды – Ла Лигу. Мадридский «Реал» тогда находился в кризисе, какое-то время не мог преодолеть даже стадию 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Барселона» выглядела главной силой мирового футбола, но не один Месси делал успехи каталонскому клубу. В его тени постоянно находились Хави и Андрес Иньеста. Им не повезло, что пик их игрового могущества совпал с периодом расцвета Месси. Сколько тогда говорилось, что этим двум класснейшим полузащитникам довелось творить на поле не в ту эпоху, оказались они не в то время не в том месте… Но Родри ведь тоже хавбек, а не нападающий.

Одним из аргументов, почему «Золотые мячи» штамповал именно Месси, было то, что «Барселона» тогда выигрывала Лигу чемпионов не один раз. Да, не один раз, но не каждый год. Сборная Испании взяла три больших титула подряд (в 2008, 2010 и 2012 годах), однако Хави с Иньестой не удостоилось ни одного ЗМ. Сборная Аргентины впервые выиграла крупный трофей с Лионелем Месси в составе аж в 2021 году – это был Кубок Америки (Олимпиада-2008 здесь не в счёт).

В относительно новое время

Ну и не забудем про 2020 год. Коронавирус значительно подрихтовал схемы проведения футбольных турниров, но разве это был повод не вручать «Золотой мяч»? Роберт Левандовски выиграл с «Баварией» Лигу чемпионов, пройдя сквозь плей-офф на одном дыхании, и смотрелся фаворитом потенциального голосования, но оказался недостоин чести выиграть ЗМ, по мнению организаторов.

Так что вот три футболиста, которых «Золотой мяч» Родри может ранить больнее других – Хави, Иньеста и Левандовски. Естественно, Родри ни в чём не виноват. Он заслужил трофей, вопросов нет. Два выигранных турнира со сборной Испании и между ними победа в Лиге чемпионов – это большое дело.

Суть в том, что кому-то везёт, а кому-то – нет. Что касается Винисиуса, то в его 24 года отсутствие «Золотого мяча» отнюдь не приговор. Мбаппе через пару месяцев будет уже 26 лет – и ни одного «Золотого мяча» у него тоже нет. Правда, добраться по числу выигранных ЗМ к Роналду и особенно к Месси Винисиусу теперь будет сложнее.

Кирилл Иванцов