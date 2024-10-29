Стали известны игроки, занявшие места с пятого – по седьмое в рамках голосования на церемонии вручения «Золотого мяча».

Седьмое место – у форварда миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. По итогу прошлого сезона Лаутаро стал чемпионом Италии, а летом выиграл Кубок Америки.

Шестое место занял чемпион Франции Килиан Мбаппе, ныне форвард мадридского «Реала». Пятое место – у Эрлинга Холанна, чемпиона Англии в составе «Манчестер Сити».

Напомним, что текстовую трансляцию церемонии проводит наш портал.

Кстати, самого норвежца Холанна, как и Мбаппе на церемонии нет.

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