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Эмилиано Мартинес – лучший голкипер 2024 года официально

28 Октября 2024 • 23:52 Комментировать

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарём 2024 года. В номинации на приз имени Льва Яшина он победил на церемонии вручения «Золотого мяча», вечером понедельника она проходит в Париже.

Конкурентами Мартинеса за награду были вратарь сборной Италии и «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин, голкипер сборной Франции и «Милана» Майк Меньян, а также чемпион Европы, вратарь сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Унай Симон.

Текстовую трансляцию проходящей церемонии проводит наш портал. Ранее стали известны лучший молодой игрок 2024 года, а также лучшие женский и мужской футбольные клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Золотой Мяч Эмилиано Мартинес Джанлуиджи Доннарумма Андрей Лунин Майк Меньян Унай Симон ещё теги
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Сегодня, 28 Октября
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