Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признан лучшим вратарём 2024 года. В номинации на приз имени Льва Яшина он победил на церемонии вручения «Золотого мяча», вечером понедельника она проходит в Париже.

Конкурентами Мартинеса за награду были вратарь сборной Италии и «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, голкипер сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин, голкипер сборной Франции и «Милана» Майк Меньян, а также чемпион Европы, вратарь сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Унай Симон.

Текстовую трансляцию проходящей церемонии проводит наш портал. Ранее стали известны лучший молодой игрок 2024 года, а также лучшие женский и мужской футбольные клубы.