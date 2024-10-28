Холанн предпочёл церемонии вручения «Золотого мяча» матч чемпионата Швеции

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн на данный момент находится в Швеции, а не на церемонии вручения «Золотого мяча». Проходит она в Париже.

По фото из личных соцсетей, Холанн сейчас присутствует в Мальмё, где местный одноимённый клуб принимает «Гётеборг» в рамках чемпионата Швеции. Игра к концу второго тайма равна, на табло ничья – 1:1. Сам норвежец запечатлел себя в клубной атрибутике «Мальмё».

Напомним, что с огромной вероятностью победителем «Золотого мяча» станет одноклубник Холанна и хавбек сборной Испании Родри Эрнандес.

Текстовую трансляцию церемонии вручения награды проводит наш портал.