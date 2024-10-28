Кейн предсказал победителя «Золотого мяча»

Форвард «Баварии» и лидер сборной Англии Гарри Кейн назвал имя игрока, которого он считает будущим обладателем «Золотого мяча».

«Кто победит? Может быть, Родри», - цитирует Кейна L’Équipe.

Прямо сейчас, 28 октября в Париже проходит церемония вручения «Золотого мяча». Ранее сообщалось, что Родри – уже почти обладатель награды, обошедший в гонке за неё Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема из мадридского «Реала».

К слову, сам испанец прибыл на красную ковровую дорожку на костылях, восстанавливается от травмы «крестов».

Текстовую трансляцию церемонии вручения престижной награды проводит наш портал, следить за событиями можно здесь.