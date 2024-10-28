Рой Кин высказался после увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин дал комментарий после увольнения нидерландца Эрика тен Хага с поста наставника «красных дьяволов».

«В хороших командах тренер должен призывать подопечных к ответственности. В великих – игроки сами спрашивают с партнеров», - оставил сообщение ирландец в своих социальных сетях.

Напомним, что об увольнении тен Хага было официально объявлено в понедельник, 28 октября. Исполняющим обязанности главного тренера манкунианцев был назначен Руд ван Нистелрой.

По итогам девяти туров Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.