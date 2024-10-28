Легенда «Ливерпуля» рассказал, какой тренер нужен «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер рассказал, какой тренер нужен «Манчестер Юнайтед». Сегодня, 28 октября, клуб отправил в отставку нидерландца Эрика тен Хага.

«МЮ» нужен топ-специалист. Клуб должен пригласить наставника с харизмой и аурой победителя. Чтобы он стал частью «Юнайтед». Это невероятно ответственная работа», - приводят слова Каррагера BBC.

Ранее в прессе сообщалось, что на пост главного тренера «красных дьяволов» претендуют Хави Эрнандес и Рубен Аморим.

«Манчестер Юнайтед» провалил старт сезона в чемпионате Англии. Манкунианцы занимают лишь 14-е место в турнирной таблице после девяти поединков.