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Кроос назвал будущего обладателя «Золотого мяча» — это не игрок «Реала»

28 Октября 2024 • 21:45 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Сити
02.11 18:00

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос о том, кто в этом году выиграет «Золотой мяч».

— «Золотой мяч» выиграет Родри, — приводит слова Крооса известный журналист Фабрицио Романо.

При этом Кроос признался, что никогда не понимал важности индивидуальных наград в футболе. По его мнению, подобным наградам нет места в этом виде спорта.

Церемония вручения «Золотого мяча» от журнала France Football состоится сегодня, 28 октября. Начало мероприятия, которое пройдет в Париже, запланировано на 22:45 по московскому времени.

Следить за всеми событиями вы можете в нашей текстовой трансляции.

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Манчестер Сити Тони Кроос Золотой Мяч Родри Эрнандес ещё теги

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