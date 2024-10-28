«Манчестер Юнайтед» выбрал нового тренера

«Манчестер Юнайтед» остался без тренера – в понедельник «красные дьяволы» объявили об увольнении Эрика тен Хага. Едва ли кто-то серьёзно удивился, учитывая плохие результаты команды в нынешнем сезоне.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, «Манчестер Юнайтед» хочет назначить на пост рулевого команды Рубена Аморима. «Красные дьяволы» работают над сделкой и готовы заплатить за португальца компенсацию в 10 миллионов евро. Манкунианцы сейчас ведут переговоры со «Спортингом», причём сам Аморим готов приехать на «Олд Траффорд».

Ранее в прессе писали о том, что 39-летний Рубен Аморим не хочет покидать «Спортинг» посреди сезона.