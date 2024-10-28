Мерсон прокомментировал увольнение тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон отреагировал на отставку нидерландского специалиста Эрика тен Хага с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».
«Тен Хаг провел много времени в клубе, у него были шансы. Он мог изменить ситуацию, но при нем пропасть между «МЮ» и другими топ-клубами АПЛ стала горазд больше. Я считаю, что это решение пойдет на пользу», - передает слова эксперта Sky Sports.
Напомним, что об увольнении нидерландца было объявлено сегодня, 28 октября. Исполняющим обязанности наставника манкунианцев назначен его соотечественник Руд ван Нистелрой.
По итогам девяти туров Премьер-лиги «красные дьяволы» с 11 баллами занимаю лишь 14-е место в таблице.
Бан пользователя