Мерсон прокомментировал увольнение тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

«Тен Хаг провел много времени в клубе, у него были шансы. Он мог изменить ситуацию, но при нем пропасть между «МЮ» и другими топ-клубами АПЛ стала горазд больше. Я считаю, что это решение пойдет на пользу», - передает слова эксперта Sky Sports.