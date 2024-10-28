Ришарлисон предупредил организаторов «Золотого мяча» по поводу Винисиуса

В ближайшие часы будет вручен «Золотой мяч». Долгое время фаворитом на получение награды считался Винисиус Жуниор, но в понедельник появились данные о победе в голосовании другого футболиста – Родри.

Сообщалось о том, что «Реал» в знак протеста отменил поездку на церемонию. В мадридском клубе считают, что «Золотой мяч» должен был выиграть кто-то из пары Винисиус Жуниор – Дани Карвахаль.

Между тем, в социальных сетях к организаторам премии «Золотой мяч» обратился бразильский форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон.