Поговаривают, что следующим тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Хави. По некоторым сообщениям, именно этот специалист может заменить Эрика тен Хага, об увольнении которого было официально объявлено в понедельник.

Болельщики обратили внимание на фотографию, которую публиковала в социальных сетях супруга Хави. На этом фото тренер играет с ребёнком в футболке «Манчестер Юнайтед».

Справедливости ради нужно отметить, что фотография была опубликована ещё до поражения «Манчестер Юнайтед» от «Вест Хэма» (1:2) и, соответственно, до увольнения тен Хага. Но факт все равно забавный.