Назван фаворит на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Эрика тен Хага и теперь ищет нового главного тренера для команды. На страницах The Guardian вышел материал, в котором фаворитом на вакантную должность называется Томас Франк.

В настоящий момент Томас Франк тренирует «Брентфорд». Ранее слухи уже связывали этого специалиста с работой на «Олд Траффорд». Впрочем, летом «красные дьяволы» решили продлить контракт с Эриком тен Хагом, о чём, вероятно, пожалели.

Временным тренером «Манчестер Юнайтед» после увольнения Эрика тен Хага стал Руд ван Нистелрой. Команда сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.