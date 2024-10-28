Немецкий тренер готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага и теперь работает над назначением нового главного тренера. Поговаривают, что в шорт-листе «красных дьяволов» находится Юлиан Нагельсманн, который сейчас тренирует сборную Германии.

Как сообщает talkSPORT, Нагельсманн готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Считается, что специалиста привлекает возможность вернуться к работе на клубном уровне.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается лишь на 14-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. В воскресенье команда проиграла «Вест Хэму» (1:2), после чего и было принято решение о расставании с тен Хагом.