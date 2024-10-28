Родри не в курсе, выиграет ли он «Золотой мяч»

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес незнаком с результатами голосования «Золотого мяча». Об этом вещает Relevo.

По данным источника, Родри еще неделю назад принял решение посетить церемонию вручения «Золотого мяча», несмотря на травму крестообразных связок. Утверждается, что у футболиста нет никакой информации о победителе голосования.

Ранее в СМИ сообщалось, что Родри опередил в голосовании нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора и получит «Золотой мяч» по итогам прошлого сезона.

Напомним, в прошлой кампании Родри вместе с «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. Кроме того, в составе сборной Испании он выиграл чемпионат Европы – 2024.

Церемония награждения пройдет 28 октября, начало запланировано на 21:00 по мск.