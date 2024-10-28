Майну попрощался с тен Хагом

Молодой полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Кобби Майну адресовал пост Эрику тен Хагу. Нидерландский тренер официально покинул манкунианцев в этот понедельник, 28 октября.

«Спасибо за доверие и веру в меня, за возможность играть за клуб моего детства. Желаю вам всего самого лучшего в будущем!», - пишет Майну в личной социальной сети.

Напомним, что заиграл в «Манчестер Юнайтед» молодой футболист именно при тен Хаге.

Ранее прощальные слова уже бывшему тренеру посвятил ещё один молодой игрок Алехандро Гарначо. Тен Хаг был назначен главным тренером «МЮ» в 2022 году.