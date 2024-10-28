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Гарначо – тен Хагу: «Спасибо за всё, босс»

28 Октября 2024 • 19:37 Комментировать

Молодой игрок нападения «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо высказался об уже бывшем главном тренере «красных дьяволов» Эрике тен Хаге. В понедельник нидерландца уволили с поста.

«Босс, спасибо за всё. Я всегда буду благодарить вас за предоставленные мне возможность и уверенность играть за этот клуб», - пишет Гарначо в своей личной соцсети.

Напомним, что Гарначо смог раскрыться и сделать первые шаги во взрослом футболе именно при тен Хаге.

Исполнять обязанности главного тренера в «МЮ» до прихода нового наставника после ухода тен Хага будет бывший нидерландский форвард Рууд ван Нистелрой.

«Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении тен Хага

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Алехандро Гарначо ещё теги
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