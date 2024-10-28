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«Манчестер Юнайтед» услышал ответ от тренера Аморима

28 Октября 2024 • 19:34 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» ищет нового главного тренера после объявления об увольнении Эрика тен Хага. Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, недавно «красные дьяволы» проводили переговоры по Рубену Амориму из «Спортинга». Впрочем, манкунианский клуб услышал, что Аморим не планирует уходить из лиссабонского клуба зимой. Специалист сосредоточен на целях команды в сезоне 2024/2025.

В то же время отмечается, что летом Аморим может уйти из «Спортинга» - в его контракте прописан пункт об отступных.

«Манчестер Юнайтед» сейчас располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Рубен Аморим ещё теги
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