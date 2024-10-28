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Родри получит «Золотой мяч» на костылях

28 Октября 2024 • 19:14 Комментировать

Фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» считался нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Впрочем, в понедельник в прессу просочилась информация о том, что награду выиграет Родри из «Манчестер Сити». В «Реале» возмутились и даже отменили свою поездку на торжественную церемонию.

Между тем, в социальных сетях появились кадры из Парижа, на которых можно заметить Родри. Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании перемещается на костылях. Очевидно, Родри получит «Золотой мяч», опираясь на костыли. Это будет необычно.

Напомним, что в прошлом месяце Родри получил серьёзную травму колена и перенёс операцию.

Не пропустите текстовую трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча».

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