«Манчестер Сити» принял решение по Гвардиолу

«Манчестер Сити» принял важное решение по защитнику Йошко Гвардиолу. Действующий чемпион Англии собирается предложить хорватскому футболисту улучшенный контракт с заработной платой в 150 тысяч фунтов в неделю. Трудовое соглашение, если его подпишут, будет рассчитано до конца сезона 2029/2030. Обо всём этом на своих страницах рассказывает Daily Star.

Йошко Гвардиол пополнил состав «Манчестер Сити» летом 2023 года после трансфера из немецкого «РБ Лейпцига». С тех пор хорват провёл за «горожан» 56 официальных матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативных паса на партнёров.