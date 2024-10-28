Названа ещё одна причина увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

В понедельник было объявлено об увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Решение клуба не стало неожиданным, ведь результаты команды были неудовлетворительными. На текущий момент «красные дьяволы» располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

Как сообщает Daily Mail, решение об увольнении тен Хага в «Манчестер Юнайтед» было трудным, но единогласным. Клуб не увидел прогресса по матчам Премьер-лиги и Лиги Европы.

В то же время Sky Sports называет ещё одну причину увольнения тен Хага – неспособность тренера улучшить футболистов, которых он подписал.