Сульшер может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Уле Гуннар Сульшер может вернуться к работе в «Манчестер Юнайтед». При этом непонятно, рассматривают ли боссы «красных дьяволов» норвежца как долгосрочный вариант на пост тренера или как сотрудника штаба. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на Manchester Evening News.

Напомним, что Сульшер тренировал «Манчестер Юнайтед» в 2018-2021 годах.

Как известно, в понедельник «Манчестер Юнайтед» уволил Эрика тен Хага с должности главного тренера. Команда сейчас располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Временным рулевым «красных дьяволов» стал Руд ван Нистелрой.