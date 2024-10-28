Тен Хаг получит крупную компенсацию после увольнения из «Манчестер Юнайтед» - названа сумма

«Манчестер Юнайтед» решил расстаться с Эриком тен Хагом. В понедельник, на следующий день после гостевого поражения от «Вест Хэма» (1:2), английский клуб объявил об увольнении нидерландского специалиста.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Manchester Evening News, тен Хаг после увольнения получит компенсацию. Её размер составит примерно 17 миллионов фунтов (около 20 миллионов евро).

«Манчестер Юнайтед» сейчас располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт в среду, 30 октября, - против «Лестера» в Кубке лиги.