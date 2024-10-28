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Каррагер: «Передача Палмера – одна из лучших, которую я видел»

28 Октября 2024 • 17:59 Комментировать
Челси
2:1
Ньюкасл

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне эксперт Джейми Каррагер адресовал порцию восхищения плеймейкеру «Челси» Коулу Палмеру.

«Передача Коула Палмера на Педру Нету — одна из лучших передач, которую я когда-либо видел. Не только в этом сезоне, но и в Премьер-лиге в целом! Он оставляет вне игры сразу двух или трёх игроков «Ньюкасла», а затем Нету делает пас на Джексона», - сказал Каррагер Sky Sports.

Напомним, что в воскресном матче «Челси» против «Ньюкасла» (2:1) Палмер сотворил гениальную передачу на Педру Нету. Тот вырвался в атаку по флангу и отдал ассист на Николаса Джексона, тот оформил точным ударом взятие ворот.

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