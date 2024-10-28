Судя по всему, «Реал» бойкотирует церемонию вручения «Золотого мяча». В прессу просочилась информация о том, что награду получит полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на RMC Sport, в «Реале» считают, что «Золотой мяч» должен был получить если не Винисиус, то защитник Дани Карвахаль, но не Родри. Клуб не чувствует уважения.

Родри и Дани Карвахаль летом в составе сборной Испании выиграли чемпионат Европы. При этом Карвахаль ещё и выиграл Лигу чемпионов, причём смог забить победный гол в финале против дортмундской «Боруссии».