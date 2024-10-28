Известна позиция Хави по работе на фоне интереса «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг в понедельник был уволен с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Решение было объявлено на следующий день после поражения команды от «Вест Хэма» со счётом 1:2.

В прессе уже давненько пишут о том, что следующим тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Хави. Специалист находится без клубной прописки после того, как по завершению сезона 2023/2024 он покинул «Барселону».

Как сообщает портал Goal, Хави не планирует возвращаться к работе до следующего лета. Таким образом, испанец вряд ли возглавит «Манчестер Юнайтед». Разве что «красные дьяволы» решат дождаться нового сезона.