Родри выиграл «Золотой мяч», шокированный «Реал» выразит протест

Считанные часы остаются до вручения «Золотого мяча». Как сообщает Madrid Universal, ссылаясь на журналиста Хосе Луиса Санчеса, победителем голосования стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Это не может не удивлять, ведь в последние недели фаворитом считался Винисиус Жуниор из «Реала».

Очевидно, в «Реале» шокированы результатами голосования. По данным Санчеса, делегация мадридского клуба собирается пропустить церемонию в Париже в знак протеста.

Судя по всему, церемония вручения «Золотого мяча» будет интересной. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.